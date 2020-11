Tennis, WTA Linz 2020: i risultati di venerdì 13 novembre. Aryna Sabalenka ed Elise Mertens accedono alle semifinali

Si è definito il quadro delle semifinaliste nel WTA di Linz (Austria). Sul veloce indoor austriaco la favorita Aryna Sabalenka (n.11 del mondo) prosegue propria la cavalcata. La bielorussa ha sfruttato il ritiro della francese Oceane Dodin (n.155 WTA), quando comunque lo score era a lei favorevole, ovvero sul 6-3 3-3. La prossima avversaria di Sabalenka sarà dunque la n.74 del ranking Barbora Krejcikova.

La ceca si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1 contro la n.92 del mondo Aliaksandra Sasnovich. Un match a senso unico, dominato da Krejcikova, in controllo dal primo all’ultimo quindici. Pertanto, si prospetta una sfida non banale per la bielorussa, che comunque sarà favorita per raggiungere l’atto conclusivo del torneo austriaco. Nell’altra parte del tabellone l’argentina Nadia Podoroska (n.48 del mondo), carnefice di Camila Giorgi, si è dovuta arrendere alla testa di serie n.4 del WTA Ekaterina Alexandrova: 6-2 6-1 in favore della russa, che ha prevalso in meno di un’ora di gioco. La differente velocità di palla tra le due è stata il fattore discriminante del match, che ha sorriso alla n.33 WTA. Alexandrova, dunque, sfiderà per un posto in finale la belga Elise Mertens (n.21 del mondo).

Loading...

Loading...

La testa di serie n.2 ha confermato i favori del pronostico, superando in due set per 6-4 6-1 la russa Veronika Kudermetova (n.46 del ranking). Una partita, anche in questo caso, nella quale Mertens ha saputo venir fuori alla distanza regolando la sua avversaria con un’ottima profondità di palla.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse