Tennis: Simona Halep totalmente guarita dal Covid-19, ora testa alla stagione 2021

Arriva una buona notizia dal mondo del tennis, con la numero 2 del ranking WTA Simona Halep che ha annunciato di essere totalmente guarita dal Covid-19, a seguito della positività riscontrata lo scorso 31 ottobre, facendole di fatto concludere la stagione che l’ha vista raggiungere quota 500 vittorie in carriera.

La romena, che non ha mai utilizzato eccessivamente i social, ha invece scelto Twitter per aggiornare i propri fan, in un post che è stato commentato in maniera ironica dal suo allenatore Darren Cahill, che pensa già alla prossima stagione: “Quindi ora possiamo iniziare gli allenamenti pre-stagionali?

La tennista 29enne, recuperata la salute, dovrà ristabilire anche la propria forma fisica in attesa del via della stagione 2021, che inizierà dall’Oceania, e la vedrà battagliare con l’australiana Ashleigh Barty per la prima posizione della classifica mondiale.

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: LaPresse