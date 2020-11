Tennis, Qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Travaglia e Cecchinato nel tabellone principale, out Caruso e Mager

E’ andata in archivio la giornata conclusiva delle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Sul veloce indoor, da domani, si inizierà a fare sul serio e la truppa italiana diventa più numerosa di quella che era già inserita nel tabellone principale. Oltre infatti a Matteo Berrettini e a Lorenzo Sonego (finalista a Vienna), ci saranno Marco Cecchinato e Stefano Travaglia.

Il siciliano (n.77 del mondo) ha sconfitto con lo score di 7-6 (2) 6-2 l’argentino Federico Coria (n.89 del ranking) in 1 ora e 15 minuti di partita. L’italiano, dopo un primo set equilibrato vinto al tie-break, è venuto fuori alla distanza, facendo la differenza con i colpi al rimbalzo da fondo. Missione compiuta anche per Travaglia, che ha avuto la meglio nel derby tricolore contro Gianluca Mager (n.96 ATP). L’ascolano si è imposto con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 24 minuti. Una prestazione solida per il n.73 ATP, che ha un po’ pasticciato nel secondo parziale, ma poi è riuscito a spuntarla concludendo in due parziali.

Niente da fare per Salvatore Caruso, invece, sconfitto in due set dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.62 del mondo e semifinalista a Colonia). Caruso (n.79 del ranking) ha ceduto in tre set per 4-6 6-1 1-6 in 1 ora e 32 minuti. Tuttavia, vi potrebbero essere della chance per entrare in tabellone, in caso di eventuali defezioni nel main draw, un po’ come è accaduto a Sonego nell’ATP di Vienna.

Foto: LaPresse