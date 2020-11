Tennis, Matteo Berrettini: “Non sono al 100%, ma non ho perso per questo. Questo sport ti mangia dentro”

Finisce subito l’avventura di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, che mancava dai campi da circa un mese per un problema al piede e il cui ultimo match ufficiale risaliva al Roland Garros (sconfitta al terzo turno contro il tedesco Altmaier), si è dovuto arrendere al qualificato americano Marcos Giron, n. 91 del ranking, al primo turno vincitore di Ramos-Viñolas. Una prestazione decisamente sottotono del romano, da mettere in conto anche per le rinunce negli ultimi tornei.

Tanti gli errori non forzati nel corso del match di Matteo, mai in grado di avere un rendimento costante e lineare. Da questo punto di vista, l’azzurro non ha cercato scuse ai microfoni dopo l’incontro: “Fisicamente non sono al 100%, ma non credo sia questo il motivo per cui ho perso. È stato un periodo un po’ difficile. Non mi sentivo reattivo e pimpante, ma oggi questo passava in convento. Ho cercato di lottare con quello che avevo”.

Una situazione difficile sotto tutti i punti di vista: “Questo sport ti mangia dentro, ho provato fino alla fine, ma lui è stato più bravo di me“. E dunque addio al sogno delle Finals, anche se Berrettini sarà comunque presente per occupare il ruolo di riserva a Londra. A tal proposito ha sottolineato: “Spero di non giocare a Londra, perché vorrebbe dire che qualcuno si è fatto male e non voglio che succeda” (fonte: ubitennis).

