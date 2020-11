Tennis, Matteo Berrettini ha un problema ad un piede. Le condizioni fisiche

Matteo Berrettini, che succede? Se lo chiedono in tanti e qualcuno probabilmente emette giudizi anche generosi. Del resto, si sa, si è soliti dimenticare in fretta quanto di buono si è costruito per affossare chiunque. Il tennis si presta anche a questo per l’incessante successione di partite in cui ogni volta è necessario dimostrarsi all’altezza della situazione.

Un periodo complicato per il romano, autore di un’annata nella quale ci si sarebbe aspettati qualcosa di più, ma caratterizzata dai problemi fisici. In un anno molto difficile per la pandemia, 14 partite all’attivo sono troppe poco in ogni caso. L’azzurro si è trovato fin dall’inizio del 2020 “ai box” e spesso è stato costretto a delle pause: una volta per problemi agli addominali e ora per un fastidio al piede. In buona sostanza, ora come ora, la priorità per Matteo è ritrovare la stabilità fisica che gli aveva permesso la stagione passata di compiere un balzo notevole in avanti in classifica, proiettandolo in top-10 e giocandosi con onore la semifinale contro lo spagnolo Rafael Nadal degli US Open.

Loading...

Loading...

Sembra passato un secolo da un’annata costellata, tra l’altro, dai successi sul rosso di Budapest (Ungheria) e sull’erba di Stoccarda. A Berrettini è mancato mettere minuti nelle gambe e avere delle risposte concrete sul proprio fisico, visto che il ritmo partita lo si trova essenzialmente giocando. E’ chiaro che criticità di questo genere limitano le ore di allenamento e conseguentemente per un tennista particolarmente alto trovare la quadra non è semplice.

Il problema al piede citato ha portato all’ipotesi di fascite plantare, anche se da questo punto di vista non ci sono certezze. Come detto, l’azzurro non è nuovo a contrattempi di questo genere, ricordando anche la delicatezza delle sue caviglie. Pertanto il romano e il suo staff dovranno lavorare per farsi trovar pronti nel 2021 e mettere anche a tacere le malelingue che, in caso di vittorie, si trasformeranno in elogi. Certo, il sogno delle Finals è sfumato, ma in queste condizioni non avrebbe avuto neanche senso prendervi parte.

Foto: LaPresse