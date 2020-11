Tennis, Jannik Sinner è già il terzo sportivo italiano per appeal pubblicitario. Tutti gli sponsor e quanto guadagna

Nel mondo dello sport italiano è totalmente esploso il “fenomeno Sinner”. La prima vittoria in carriera a livello ATP a Sofia non ha fatto altro che aumentare la popolarità di Jannik. Il tennista altoatesino, come riportano anche La Stampa e Il Tennis Italiano, è balzato addirittura nella Top-3 degli sportivi italiani (si parla di sport individuali) con più appeal tra gli sponsor.

Sinner si trova attualmente alle spalle di due mostri sacri dello sport italiano come Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri, ma è davanti ad una campionessa come Federica Pellegrini o ad altri atleti del calibro di Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi, Sofia Goggia, Francesco Molinari. Appena dietro a Sinner si trova anche un’altra giovanissima promessa dello sport azzurro, come Larissa Iapichino, che sta ripercorrendo le orme di mamma Fiona May.

Tornando a Sinner, la crescita di Jannik non c’è stata solo sul campo, ma anche a livello mediatico e di sponsorizzazioni, con il valore commerciale del tennista di San Candido che si aggira intorno ai due milioni di euro. Alcuni dei marchi sportivi più importanti (Nike ed Head) hanno messo sotto contratto l’attuale numero 37 del mondo, ma anche altri brand hanno deciso di puntare su di lui: sono il caso di Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Rolex e Lavazza, di cui è già brand ambassador.

Secondo Leonardo Bassi, ex manager di Sergio Tacchini, a favore di Sinner ha giocato la possibilità di diventare uno dei tennisti più forti nei prossimi anni, con prospettive anche di conquistare Slam o di salire al vertice del ranking mondiale. Sempre per Bassi una stima dei guadagni di Sinner può essere suddivisa in questo modo: 1 milione di euro dall’abbigliamento sportivo (senza considerare poi tutti i premi per i risultati nel circuito), 500 mila euro per inserire un logo sulla maglietta (al massimo due) e 250 mila euro per i diritti di immagine. Numeri importanti per un ragazzo di 19 anni che potrebbe anche diventare in breve tempo lo sportivo italiano più seguito dagli sponsor.

Foto: LaPresse