Tennis, Fernando Verdasco si opera al ginocchio e chiude il suo 2020

Annata particolare per Fernando Verdasco. Il tennista spagnolo di 37 anni, al momento numero 62 al mondo, ha interrotto in questo 2020 la sua striscia di 67 partecipazioni consecutive ai tornei dello Slam mancando la partecipazione allo US Open ed al Roland Garros. Se al torneo francese non aveva partecipato per via della positività al Covid-19, l’assenza negli Stati Uniti era dovuta ad un problema fisico alla gamba, che ha deciso di sistemare una volta per tutte in queste ore.

Invece di partecipare al torneo di Parigi-Bercy, Verdasco ha preferito volare in California per sottoporsi ad un’operazione al ginocchio destro, da tempo dolorante. Lo spagnolo ha commentato sul suo profilo Instagram la sua decisione: “Dopo oltre un anno con dolore al ginocchio, ho deciso di sottopormi ad un piccolo intervento a Los Angeles così da poter tornare a giocare senza dolore. Ieri è andato tutto benissimo ed adesso non resta che avere avere pazienza e poi lavorare sodo per tornare al 100%. Grazie a tutti per i vostri messaggi di incoraggiamento e sostegno”. L’ultima partita di Verdasco risale al torneo di Nur-Sultan, quando andò ko contro Millman, con questa operazione lo rivedremo in campo probabilmente nel 2021, per la sua ventunesima stagione da professionista.

Loading...

Loading...

IL POST INSTAGRAM DI FERNANDO VERDASCO

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse