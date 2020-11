Tennis, Challenger Ortisei: wild card per il main draw a Luca Nardi e Giulio Zeppieri

Il 14 novembre prenderà il via il Challenger Val Gardena Südtirol classico torneo di fine stagione che si gioca ad Ortisei. Non ci sarà il trionfatore della scorsa stagione Jannik Sinner e l’altro tennista altoatesino, capace di imporsi nel 2013 e 2014, Andreas Seppi. Nonostante tutto il main draw della manifestazione sarà di tutto rispetto.

Tra gli italiani spiccano i nomi di Lorenzo Musetti, Federico Gaio, Lorenzo Giustino e Roberto Marcora. Presente anche il tedesco Yannick Hanfmann numero 98 del ranking ATP. La FIT ha assegnato due delle wild card per il tabellone principale a Giulio Zappier, numero 319 del mondo e a Luca Nardi numero 797. Per i due giovani azzurri, rispettivamente 21 e 17 anni, l’obiettivo è quello di conquistare qualche punto per risalire nel ranking e fare esperienza.

La wild card degli organizzatori andrà a un giocatore locale, i due candidati, secondo quanto riportato da livetennis, sarebbero Patric Prinoth e Erwin Tröbinger, con uno dei due giocherà in tabellone, l’altro nelle qualificazioni.

Foto: Roberta Corradin LPS