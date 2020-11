Atletica Leggera, Alfio Giomi: “L’assegnazione a Roma degli Europei del 2024 è un grande successo. Tutti insieme abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare”

Gli Europei 2024 di atletica leggera sono stati assegnati all’Italia e si disputeranno a Roma. Una notizia importante e che sottolinea il grande lavoro svolto dalle istituzioni per portare un grande evento sportivo nel Bel Paese. Comprensibilmente molto soddisfatto il presidente della FIDAL Alfio Giomi per il risultato raggiunto.

“È un successo di tutti. L’atletica italiana ha fatto da collante all’impegno del Governo, del ministro Vincenzo Spadafora che vorrei ringraziare per il supporto fortissimo che ci ha dato. Ma non voglio dimenticare chi ha aperto la strada, cioè Giancarlo Giorgetti. Abbiamo trovato un grandissimo sostegno da parte della città di Roma, un sostegno straordinario da Sport e Salute e dal CONI, e la Regione Lazio ha avuto un ruolo fondamentale. Ora l’atletica italiana ha un obiettivo importante di fronte a sé e la promozione di questo campionato europeo farà crescere la nostra meravigliosa disciplina“.

Nonostante il momento di grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, l’atletica italiana si è fatta trovare pronta e ha raccolto un risultato straordinario: “Questo 2020 è stato particolare ma l’atletica ha fatto vedere in Italia, in Europa e nel mondo di saper affrontare anche i momenti più drammatici. Tutti insieme abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare, questo è il nostro messaggio. Per i ragazzi che amano la maglia azzurra, avere un evento come questo, gareggiare di fronte a 50mila spettatori, essere protagonisti in casa, è un sogno che si realizza“.

In chiusura il presidente della FIDAL Alfio Giomi ha voluto ricordare due grandi dell’atletica azzurra: “Lasciatemi ricordare e salutare due personaggi, Pietro Mennea e Sara Simeoni perché il 1974 è stato il loro campionato europeo. Ciò che hanno fatto all’epoca è stato straordinario e voglio ringraziare Sara per quello che continua a fare“.

