Tennis, ATP Sofia 2020: Stefano Travaglia dà forfait per un problema al gomito destro

Non arrivano buone notizie dal torneo di Sofia (Bulgaria), sede dell’ATP 250 di questa settimana. Il tennista ascolano (n.73 del mondo) è stato costretto al ritiro per un problema al gomito e non è sceso in campo nel match valido per il primo turno contro il georgiano (n.39 ATP) Nikoloz Basilashvili.

Come riferito dal collega Luca Fiorino di SuperTennis, il problema fisico ha costretto al forfait l’azzurro, che si spera possa recuperare da questa problematica, pensando soprattutto alla prossima stagione. Pertanto Basilashvili se la vedrà contro il lucky loser svizzero Marc-Andrea Hüsler (n.149 del ranking). Ricordiamo che quest’oggi è previsto l’esordio dell’altro azzurro Salvatore Caruso che affronterà il bulgaro Dimitar Kuzmanov (n.291 del ranking).

Foto: LaPresse