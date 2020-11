Superbike, Chaz Davies resta in Ducati e correrà nel 2021 con il Team Go Eleven

Chaz Davies, dopo alcune settimane molto intense in cui è stato al centro di molte voci di mercato, ha deciso di correre anche nel 2021 in Superbike. Il 33enne gallese ha infatti trovato un accordo con il Team Go Eleven per disputare il Mondiale Superbike 2021 in sella alla Ducati Panigale V4R. Dopo sette stagioni consecutivi nel team ufficiale, Davies resta quindi in Ducati passando ad una squadra satellite che ha comunque dimostrato di poter competere ad alti livelli durante il 2020 alla luce dei tre podi ottenuti da Michael Ruben Rinaldi (l’azzurro prenderà di fatto il posto del britannico in Aruba).

“Sono molto contento di unire le forze con il Team Go Eleven nel 2021 – dichiara Davies – Penso che sia una grande opportunità, sia per me che per Go Eleven, per continuare il nostro percorso di crescita. Ho avuto un ottimo finale della scorsa stagione, vincendo l’ultima gara all’Estoril e ottenendo più punti di tutti nelle ultime nove gare. Anche Go Eleven è stato protagonista di un grande 2020. Penso che ci siano tutte le carte in regola per una partnership vincente. Sono molto carico, specialmente perché avevo un feeling eccezionale con la moto nel finale di stagione, e questo potrebbe essere anche un punto di partenza nei primi test, il prossimo anno. Non vedo l’ora di iniziare!”.

Denis Sacchetti, Team Manager GoEleven, commenta così l’ingaggio del gallese: “Siamo orgogliosi di ricevere la fiducia di Chaz, di Ducati Corse e di Stefano Cecconi, questo è un importante passo nella nostra crescita sportiva e conferma la bontà del nostro lavoro. Davies è un vero Top Rider, che non ha bisogno di presentazioni ed è un onore lavorare al suo fianco. Abbiamo ancora tanto da imparare e crescere, e sapere che Ducati e Feel Racing saranno al nostro fianco ci dà ancora più motivazione e determinazione. Noi daremo il 110% per mettere Chaz nelle migliori condizioni possibili, per lottare per ciò che merita. Io spesso vado a vedere i piloti in pista e lui ti sorprende sempre, con una guida aggressiva, ma precisa“.

Grande soddisfazione anche per Gianni Ramello, Team Principal GoEleven: “Ho scritto un libro, un libro sulla mia vita ed i miei sogni nel mondo della SBK. Tra i miei sogni c’è sempre stato Chaz, uno di quei piloti che ti fanno innamorare di questo sport. Ora è arrivato il tassello mancante per coronare tanti anni di sacrifici, tanto impegno e tanta passione. Sarà un anno impegnativo sicuramente, dobbiamo dare tutti il massimo e portare Chaz sul gradino più alto del podio in ogni occasione. Non c’è solo una grande gioia, immensa, ma anche la consapevolezza di avere un pilota con un palmarès incredibile, che ora correrà per il nostro Team, per Go Eleven”.

Foto: Lapresse