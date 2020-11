Sport Invernali, calendario 23-29 novembre: orari, tv, programma, streaming. Iniziano sci di fondo e biathlon!

La stagione degli sport invernali inizia a entrare nel vivo a partire da questa settimana (23-29 novembre). La Coppa del Mondo di sci alpino rivolge il proprio sguardo a Lech, in Austria, per il primo e unico appuntamento stagionale con il parallelo: giovedì 26 tocca alle donne, venerdì 27 agli uomini.

Sarà il “primo giorno di scuola” per lo sci di fondo e la combinata nordica, che gareggiano nel “Ruka Nordic” insieme al salto con gli sci. Grandi attese per i colori azzurri in quel di Kontiolahti (Finlandia) per la l’uscita n.1 della stagione del biathlon. La Coppa del Mondo di sci stretti e fucile prenderà il via e il gruppo guidato da Dorothea Wierer puntata a far bene, dando seguito agli eccellenti riscontri dell’annata passata. Sono previste le prove dell’individuale e della sprint per uomini e donne nel weekend. Sarà invece Igls a dare il via alle danze per quanto concerne lo slittino, mentre bob e skeleton proseguono la loro avventura a Sigulda, in Lettonia, come riportato dalla FISI. Di seguito il programma completo:

Loading...

Loading...

IL PROGRAMMA DEGLI SPORT INVERNALI (23-29 NOVEMBRE)

SCI ALPINO

Gio. 26/11/20 – Cdm – Parallelo femminile Lech (Aut) – qualificazioni ore 10.00, finali ore 17.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 27/11/20 – Cdm – Parallelo maschile Lech (Aut) – qualificazioni ore 10.00, finali ore 17.50, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 27/11/20 – Cdm – Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin) – ore 12.30 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 28/11/20 – Cdm – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Ruka (Fin) – ore 09.40 e 12.45 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 29/11/20 – Cdm – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Ruka (Fin) – ore 11.50 e 12.50 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Ven. 27/11/20 – Cdm – Qualificazioni HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 16.45 italiane, diretta tv Eurosport

Sab. 28/11/20 – Cdm – HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 16.30 italiane, diretta tv Eurosport

Dom. 29/11/20 – Cdm – HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 15.30 italiane, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 26/11/20 – Cdm – Provisional Competition Round Ruka (Fin) – ore 16.00 italiane

Ven. 27/11/20 – Cdm – Gundersen HS142/5 km maschile Ruka (Fin) – ore 11.00 e 15.00 italiane, diretta tv Eurosport

Sab. 28/11/20 – Cdm – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 11.15 e 16.00 italiane, diretta tv Eurosport

Dom. 29/11/20 – Cdm – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 09.30 e 14.55 italiane, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Sab. 28/11/20 – Cdm – Individuale maschile e femminile Kontiolahti (Fin) – ore 11.00 e 14.20, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 29/11/20 – Cdm – Sprint maschile e femminile Kontiolahti (Fin) – ore 10.30 e 13.40, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

SNOWBOARD

Gio. 26/11/20 – Fis – SBS maschile e femmnile Les Diablerets (Svi)

SKELETON

Ven. 27/11/20 – Cdm – Gara maschile e femminile Sigulda (Let) – ore 10.00 e 15.00 italiane, diretta streaming www.ibsf.org

Ven. 27/11/20 – Coppa Europa – Gara maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 14.00

Sab. 28/11/20 – Coppa Europa – Gara maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 09.00

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 27/11/20 – Cdm – Nations Cup Innsbruck (Aut) – ore 09.00

Sab. 28/11/20 – Cdm – Singolo maschile (ore 09.00 e 10.35) e doppio maschile (ore 12.40 e 14.00) – Igls (Aut) – diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 29/11/20 – Cdm – Singolo femminile (ore 0900 e 10.25), staffetta (ore 12.25) e sprint (ore 14.00) Igls (Aut) – diretta streaming www.fil-luge.org

BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Sab. 28/11/20 – Cdm – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 15.00 italiane, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 28/11/20 – Cdm – Bob a due femminile Sigulda (Let) – ore 10.00

Dom. 29/11/20 – Cdm – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 15.00 italiane, diretta streaming www.ibsf.org

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse