Sport Invernali, calendario 1-6 dicembre: programma, orari, tv, streaming. Sci alpino a Santa Caterina

La stagione 2020-2021 degli sport invernali entra progressivamente nel vivo con una nuova settimana ricca di eventi in cui l’Italia andrà a caccia di risultati importanti. Gli azzurri saranno protagonisti dal 1° al 6 dicembre in quattro discipline olimpiche invernali della neve: sci alpino, sci di fondo, biathlon e slittino artificiale. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa in Italia e per la precisione a Santa Caterina Valfurva per disputare due slalom giganti, mentre il circuito femminile gareggerà in Svizzera con due Super G a Saint Moritz. Grande attesa anche per la seconda settimana consecutiva di gare a Kontiolahti valevoli per la Coppa del Mondo di biathlon, mentre la pista di Altenberg sarà sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di slittino artificiale. Di seguito il programma settimanale degli sport invernali (della neve) in cui saranno presenti atleti italiani:

IL PROGRAMMA DEGLI SPORT INVERNALI (1-6 DICEMBRE)

SCI ALPINO

Mer. 02/12/20 – Coppa Europa – GS maschile Gurgl (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 03/12/20 – Coppa Europa – GS maschile Gurgl (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Ven. 04/12/20 – GP Italia seniores – SL maschile Pfelders (Ita)

Ven. 04/12/20 – GP Italia juniores – SL femminile Pfelders (Ita)

Sab. 05/12/20 – Cdm – GS maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 05/12/20 – Cdm – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 05/12/20 – Coppa Europa – GS femminile Hippach (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 05/12/20 – GP Italia seniores – GS maschile Pfelders (Ita)

Dom. 06/12/20 – Cdm – GS maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 06/12/20 – Cdm – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 06/12/20 – Coppa Europa – GS femminile Hippach (Aut) – ore 10.00 e 13.00

SCI DI FONDO

Sab. 05/12/20 – Alpen Cup seniores – Sprint TL maschile e femminile St. Ulrichen (Svi)

Sab. 05/12/20 – Alpen Cup juniores – Sprint TL maschile e femminile St. Ulrichen (Svi)

Dom. 06/12/20 – Alpen Cup seniores – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile St. Ulrichen (Svi)

Dom. 06/12/20 – Alpen Cup juniores – 10 km TL maschile e 5 km TL femminile St. Ulrichen (Svi)

BIATHLON

Gio. 03/12/20 – Cdm – Sprint maschile e femiile Kontiolahti (Fin) – ore 13.30 e 16.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 05/12/20 – Cdm – Pursuit maschile e Staffetta femminile Kontiolahti (Fin) – ore 13.20 e 15.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 06/12/20 – Cdm – Staffetta maschile e Pursuit femminile Kontiolahti (Fin) – ore 12.45 e 15.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 04/12/20 – Cdm – Nations Cup Altenberg (Ger) – ore 09.00, diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 05/12/20 – Cdm – Doppio maschile (ore 09.25 e 10.45) e singolo femminile (ore 12.15 e 13.40) Altenberg (Ger) – diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 06/12/20 – Cdm – Singolo maschile (ore 09.35 e 11.05) e staffetta a squadre (ore 13.15) Altenberg (Ger) – diretta streaming www.fil-luge.org

