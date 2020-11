Sport in tv oggi (mercoledì 4 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport quella che andrà in scena oggi, mercoledì 4 novembre. In primo piano il calcio con i match di Champions League e Lazio e Juventus protagoniste e desiderose di centrare i tre punti. Di scena anche il Masters 1000 di Parigi-Bercy col ritorno in campo di Lorenzo Sonego che, dopo aver stupito tutti a Vienna, cerca di ripetersi sul veloce indoor transalpino. Da guardare con attenzione anche i motori, col GP di Pietramurata di Motocross, decisivo per il titolo nella classe regina della MXGP, senza dimenticare il volley femminile, la Vuelta a España e il basket. Di seguito la programmazione completa:

LO SPORT IN TV (4 NOVEMBRE)

11.00 TENNIS (Masters 1000 Parigi-Bercy): terza giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

11.15 MOTOCROSS (GP Pietramurata): gara-1 MX2 – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

12.15 MOTOCROSS (GP Pietramurata): gara-1 MXGO – Diretta tv su Rai Sport, su Eurosport 2, live streaming su Rai Play, Eurosport Player e su DAZN.

14.10 MOTOCROSS (GP Pietramurata): gara-1 MX2 – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

14.35 CICLISMO (Vuelta a España 2020): quattordicesima tappa Lugo-Ourense – Diretta tv su Eurosport 1Inoltre, live streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

15.10 MOTOCROSS (GP Pietramurata): gara-1 MXGO – Diretta tv su Rai Sport, su Eurosport 2, live streaming su Rai Play, Eurosport Player e su DAZN.

17.00 BASKET (EuroCup): Venezia vs Unics Kazan – Diretta streaming su Eurosport Player.

17.00 CALCIO (Serie A): Genoa-Torino – Diretta tv su Sky Sport Serie A, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.55 CALCIO (Champions League): Basaksehir-Manchester Utd – Diretta tv su Sky Sport Football e Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.55 CALCIO (Champions League): Zenit-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A): Bergano vs Conegliano – Diretta streaming su LVF TV

20.00 BASKET (EuroCup): Trento vs Bursasport – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.30 BASKET (Champions League): Sassari vs Tenerife – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A): Casalmaggiore vs Brescia – Diretta streaming su LVF TV

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A): Perugia vs Novara

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A): Trentino vs Monza – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play.

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A): UYBA Busto Arsizio vs Chieri ’76

21.00 CALCIO (Champions League): Barcellona-Dyn. Kyiv – Diretta tv su Sky Sport Football e Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Chelsea-Rennes – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Club Brugge-Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Ferencvaros-Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): RB Lipsia-PSG – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Champions League): Siviglia-Krasnodar – Diretta tv su Sky Sport 257, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Foto: LaPresse