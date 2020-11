Calendario Champions League oggi: orari partite, tv, streaming, programma Sky e Mediaset 4 novembre

Anche questa settimana torna il grande spettacolo della Champions League di calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben otto partite, ad iniziare dalle ore 18.55, quando la Lazio farà visita allo Zenit San Pietroburgo, in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv, contemporaneamente al match tra Basaksehir e Manchester United, questa volta su Sky Sport Football e Sky Sport 254.

Alle 21toccherà invece alla Juventus di Cristiano Ronaldo, che se la vedrà con gli ungheresi del Ferencvaros, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre Barcellona e Dinamo Kiev si affronteranno su Sky Sport Football e Sky Sport 253. Su Sky Sport 255 il Paris Saint Germain farà visita ai tedeschi del Lipsia, con il Chelsea che ospiterà il Rennes su Sky Sport 256; Brugge-Borussia Dortmund sarà dunque su Sky Sport 254, con il quadro chiuso da Siviglia-Krasnodar, questa volta su Sky Sport 257.

Il programma completo e dove vedere le partite in tv e streaming:

18:55 Basaksehir-Manchester Utd Sky Sport Football e Sky Sport 254

18:55 Zenit-Lazio Sky Sport Uno e Sky Sport 252

21:00 Barcellona-Dyn. Kyiv Sky Sport Football e Sky Sport 253

21:00 Chelsea-Rennes Sky Sport 256

21:00 Club Brugge-Dortmund Sky Sport 254

21:00 Ferencvaros-Juventus Sky Sport Uno e Sky Sport 252

21:00 RB Lipsia-Paris SG Sky Sport 255

21:00 Siviglia-Krasnodar Sky Sport 257

