Speed skating, gli azzurri in raduno in Trentino. I convocati di Maurizio Marchetto

Riparte domani da Baselga di Pinè, sul ghiaccio dell’Ice Rink Pinè il lavoro della Nazionale italiana di speed skating guidata dal direttore sportivo Maurizio Marchetto e dell’allenatore sprint Matteo Anesi. Il raduno in programma fino al 21 novembre servirà agli azzurri per prendere nuovamente confidenza col ghiaccio dopo l’annullamento del raduno previsto a Inzell, in Germania, in ottobre.

“A Inzell in quel momento non c’erano le migliori condizioni per garantire la piena sicurezza dei nostri ragazzi ed abbiamo così deciso di fermarci – spiega Marchetto – Mai ci era capitato di trovarci alle prese con lo stop forzato di un mese ma siamo dinnanzi a una situazione del tutto anomala e dobbiamo adattarci; certamente le nazioni che in queste settimane hanno continuato ad allenarsi e addirittura a gareggiare saranno più avanti di noi. Sono certo che i nostri ragazzi si siano allenati individualmente con costanza ed impegno in questo periodo, seppur a secco: dobbiamo adesso tornare sul ghiaccio e recuperare l’aspetto tecnico anche se, senza un orizzonte chiaro ed eventi confermati, è difficile programmare. Da qui in avanti, potendo contare su una bellissima pista, quella di Basega, che resta però un impianto all’aperto, se le condizioni lo consentiranno alterneremo allenamenti sul ghiaccio ad allenamenti in altre sedi. Faremo del nostro meglio“.

All’intero raduno in Trentino prenderanno parte dodici atleti: Federica Maffei (C.S. Carabinieri), Laura Peveri (Fiamme Oro), Linda Rossi (Torollski Center), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine), Enrico Salino (Fisio Pro Team), Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro). Alla squadra si unirà dal 9 novembre anche Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) e, dal 16, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare). Aspettando novità sulla seconda parte di stagione e sugli eventi dunque del 2021, l’Italia lavora per farsi trovare pronta.

Foto: Lapresse

Credit: Pentaphoto