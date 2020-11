Vuelta a España 2020 oggi, Lugo-Ourense: orari, tv, streaming, programma Eurosport

Con la maglia roja di nuovo sulle spalle di Primoz Roglic, la Vuelta a España 2020 apparecchia la tavola per il suo finale. Si parte con la Lugo-Ourense, di 204 chilometri, tappa adatta ad una fuga da lontano; se i fuggitivi non riusciranno nel loro intento, prepariamoci alla sfida in volata tra Sam Bennett e Pascal Ackermann, fermi ad una vittoria per parte.

IL PROGRAMMA DELLA NONA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su Eurosport 1 dalle 14.35. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi un istante di questa tappa.

Orario partenza: 12.00

Diretta TV: Eurosport 2 (14.35)

Diretta streaming: Eurosport Player (dalle 14.35)

Diretta testuale: OA Sport

