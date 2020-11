Snowboardcross, la tappa di Coppa del Mondo di Cervinia rimandata al 2021

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la seconda tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2020-2021, che si sarebbe dovuta disputare il 18-19 dicembre 2020 a Cervinia, è stata rimandata. La notizia non è stata ancora riportata dalla FIS o dalla FISI, ma a questo punto quella che sarà la quarta edizione della manifestazione valdostana si terrà nel 2021.

La decisione è stata comunicata in una nota stampa: “È con grande dispiacere che gli organizzatori, alla luce del lockdown in corso e della chiusura degli impianti di risalita al pubblico, con mancanza di certezze sulla data di riapertura, hanno deciso di rimandare la gara al 2021“.

La scelta penalizza il turismo, ma ha motivazioni ampiamente comprensibili: “Ben consapevoli che si tratta di una grande occasione promozionale per il comprensorio e per la regione intera, nonché di aumentare le presenze turistiche, si è valutato troppo complesso affrontarlo in questa situazione così particolare, dovendo altresì coinvolgere del personale sanitario, già estremamente sotto pressione in questo momento per la pandemia“.

Foto: LaPresse