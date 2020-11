Skeleton, i convocati dell’Italia per l’esordio in Coppa del Mondo 2020-2021 a Sigulda

Riscaldano i motori tutti gli sport invernali: si avvicina l’esordio anche per gli azzurri dello skeleton, impegnati in una doppia tappa di Coppa del Mondo a Sigulda, che inaugurerà il calendario internazionale. Gare sia per gli uomini che per le donne venerdì 20 e venerdì 27 novembre.

L’Italia sarà rappresentata da quattro azzurri, con un perfetto equilibrio di genere: il direttore tecnico Maurizio Oioli ha infatti convocato Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio ed Alessia Crippa. Con loro in Lettonia ci saranno i tecnici Andrea Gallina e Joseph Luke Cecchini.

Loading...

Loading...

Prima della fine dell’anno solare 2020 previste altre due tappe, ancora in unica sede: si gareggerà ad Innsbruck, in Austria, venerdì 11 e venerdì 18 dicembre.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Amedeo Bagnis

Mattia Gaspari

Valentina Margaglio

Alessia Crippa

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse