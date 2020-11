Snowboard: Hannes Hofer, ex azzurro di Coppa Europa, perde la vita a 27 anni durante una scalata

Hannes Hofer, ex atleta del gruppo azzurro di Coppa Europa di snowboard parallelo, ha perso la vita all’età di 27 anni in un incidente avvenuto durante un’arrampicata in Sardegna. Ritiratosi tre anni fa dall’attività agonistica, il nativo di Tils è deceduto ieri, mercoledì 11 novembre, in seguito ad una caduta da un’altezza di 20 metri sulla parete di Pedra Longa, roccia calcarea esposta a nord di Arbatax, nel comune di Baunei.

Si tratta del secondo grave lutto per la famiglia Hofer, infatti nel 2016 anche la sorella di Hannes (Helene) aveva perso la vita per un incidente in montagna sempre durante una scalata. Hannes, prima di abbandonare la Nazionale italiana di snowboard nel 2017, aveva conquistato tre podi in Coppa Europa tra slalom e gigante parallelo oltre a due 23mi posti in Coppa del Mondo nei PSL di Bad Gastein e Montafon. Negli ultimi anni si era dedicato all’alpinismo, all’arrampicata e al parapendio.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse