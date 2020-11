Slittino naturale, Coppa del Mondo 2020-2021: poca neve, cancellata la tappa di Kuetai

Notizie poco incoraggianti arrivano dal mondo dello slittino su pista naturale. La Federazione Internazionale della disciplina che tante soddisfazioni ha dato, e sta dando all’Italia, ha dovuto comunicare la decisione della cancellazione della tappa di Coppa del Mondo prevista a Kuetai dal 10 al 13 dicembre. Il tracciato austriaco, infatti, non è al momento utilizzabile nella maniera regolamentare, per colpa della mancanza di neve e per le alte temperature fuori stagione che stanno dominando in questo periodo.

L’ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che la pista di Kuetai non è permanente, bensì temporanea e ricavata da un tracciato di sci alpino. La Coppa del Mondo, quindi, perde una tappa importante e non sarà certo semplice da sostituire. La FIL sta cercando una soluzione efficace per provare a recuperare tale appuntamento, in un calendario non facile da comporre.

Loading...

Loading...

La tappa di Kuetai doveva essere l’esordio ufficiale della nuova stagione che, sulla carta, dovrebbe poi vivere le seguenti gare: 16-18 dicembre a Obdach-Winterleiten (Austria), quindi 14-17 gennaio 2021 a Passeiertal (Italia) e 10-13 febbraio a Laas (Italia). Il campionato del mondo, invece, si terrà dal 4 al 7 febbraio 2021 a Umhausen in Austria.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SLITTINO

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIL