Sci alpino, Santa Caterina Valfurva ospiterà i recuperi dei giganti maschili annullati a Val d’Isère

Secondo quanto riportato dal sito della FISI, si recupereranno a Santa Caterina Valfurva i due slalom giganti maschili annullati a Val d’Isère, in Francia, a causa della mancanza di neve. Si gareggerà sabato 5, con manche alle 10.30 ed alle 13.30, e domenica 6 dicembre, con inizio alle 10.00 ed alle 13.00.

La Coppa del Mondo torna così in Valfurva, sulla pista “Deborah Compagnoni“, a quattro anni dall’ultima occasione. Così il presidente della FISI, Flavio Roda: “Si tratta dell’ennesima dimostrazione che l’Italia degli sport invernali gode di una grande credibilità internazionale, dovuta alle imprese dei propri atleti e alla realizzazione di grandi eventi“.

Prosegue Roda: “Come succederà a Santa Caterina, l’Italia dimostra di essere in grado di organizzare una tappa di Coppa del Mondo di alto livello in pochissimi giorni, e questo succede grazie al lavoro di grandi professionalità e ad una grandissima coesione e passione di tutti gli attori del comparto montano, che meriterebbe maggior attenzione dalle massime Istituzioni del Paese, soprattutto in questa fase molto delicata che vede a rischio la stagione invernale“.

Foto: LaPresse