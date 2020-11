Slittino, Dominik Fischnaller ha un’infiammazione all’appendicite. Sarà comunque in gara a Igls

Non parte nel migliore dei modi l’avventura di Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2020-2021. Il massimo circuito internazionale partirà questo week-end in quel di Igls, catino austriaco tra i più amati dall’altoatesino. Purtroppo però un problema fisico condizionerà, molto probabilmente, le performance della stella azzurra di questa disciplina.

Il campione europeo, infatti, soffre di un’infiammazione all’appendicite, come dichiarato ai microfoni di OA Sport. L’azzurro è arrivato all’ultimo momento in quel di Innsbruck (mercoledì sera), saltando anche il primo giorno di prove sul budello austriaco. Fischnaller sarà costretto a stringere i denti domani nel singolo maschile, con la speranza di agguantare la qualificazione anche alla sprint di domenica.

