Slittino, Coppa del Mondo Igls 2020: Italia più che positiva all’esordio. Podio per Fischnaller e Rieder/Rastner

Esordio più che positivo per la Nazionale italiana di slittino su pista artificiale nella Coppa del Mondo 2020-2021. La prima tappa di Igls (Austria) ha regalato subito gioie alla squadra azzurra che ha colto due podi e tantissimi piazzamenti di rilievo.

SINGOLO MASCHILE

La stella resta Dominik Fischnaller. L’altoatesino, nonostante un’infiammazione all’appendicite che ne ha limitato sicuramente le performance, è riuscito comunque a chiudere al terzo posto nella gara classica e al quarto nella sprint. Difficile chiedergli qualcosa in più. Punti importanti in chiave sfera di cristallo, anche se, visto un Felix Loch in questo stato di forma, sembra davvero difficile insidiarlo. Ottimo anche il cugino di Dominik, Kevin Fischnaller, quinto nella sprint. Piccoli segnali anche dai giovani, con Leon Felderer, Alex e Lucas Gufler.

SINGOLO FEMMINILE

La specialità nella quale sono arrivati i risultati meno importanti, ma i segnali di crescita si vedono assolutamente. Piccole delusioni per Andrea Voetter, con due noni posti e soprattutto l’erroraccio nel team relay che è costato la squalifica all’Italia. Bene Verena Hofer e Nina Zoeggeler: le due giovanissime azzurre colgono entrambe un piazzamento nella top-10 che fa ben sperare.

DOPPIO

Tornano sul podio a tre anni di distanza Rieder/Rastner. Performanti già nella gara classica, chiusa in quinta posizione, sono riusciti addirittura a migliorarsi e a centrare la terza piazza nella sprint. Eccellenti anche Rieder/Kainzwaldner, vicinissimi al podio in entrambe le prove (sesti e quarti), e a caccia della gara perfetta che potrebbe valere sicuramente la top-3. Devono ancora crescere, ma hanno dimostrato di avere grandi qualità, i giovani Nagler/Malleier.

