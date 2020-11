Slittino, Coppa del Mondo 2020: le favorite. Natalie Geisenberger tornerà a far la voce grossa?

Parte da Igls, in terra austriaca, una stagione per quanto riguarda lo slittino su pista artificiale molto particolare, così come tutto lo sport in generale, a causa della pandemia. Nove tappe in programma, si assegnerà la sfera di cristallo in Cina, a Pechino, il prossimo 21 febbraio. Attesa per capire la situazione per la Coppa del Mondo femminile: l’anno scorso la situazione è stata apertissima, con molte assenze di lusso.

Tornerà a far la voce grossa Natalie Geisenberger dopo la stagione sabbatica nella quale si è dedicata alla vita da mamma? È la domanda ovviamente ricorrente tra gli addetti ai lavori. La teutonica è la dominatrice della disciplina, il suo palmares parla chiaro: quattro ori olimpici, nove ori mondiali e quattro sfere di cristallo (tutte consecutive). Difficile che, nonostante lo stop, abbia perso l’abitudine a stravincere tutte le gare.

Così come la più nota compagna, anche Dajana Eitberger nel 2019-2020 non si è presentata al via del massimo circuito internazionale per lo stesso motivo (è diventata madre). Per due volte la 29enne nativa di Ilmenau si è assestata in piazza d’onore in classifica generale, dimostrando di poter ambire molto in alto (32 podi e 10 vittorie per lei in Coppa).

Nel frattempo alle spalle di due veterane è nato un nuovo fenomeno. Julia Taubitz si è presa tutta la scena andando a cogliere l’ultima sfera di cristallo. Già nove vittorie nel massimo circuito internazionale per la giovane teutonica nel massimo circuito internazionale, oltre all’argento mondiale in quel di Sochi. È pronta a lanciare la sfida alle sue compagne/rivali.

L’unica non tedesca che al momento potrebbe inserirsi nella battaglia per la vittoria è la russa Tatyana Ivanova, che proprio nella passata stagione è stata beffata da Taubitz, gettando all’aria la possibilità di trionfare.

