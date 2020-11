Slittino, Coppa del Mondo 2020: i favoriti. Repilov difende il titolo, Dominik Fischnaller lo insidia. Incognita Loch

Si parte da Igls, si arriverà a Pechino: scatta la Coppa del Mondo 2020-2021 di slittino su pista artificiale. La specialità regina è ovviamente quella del singolo maschile, che la scorsa stagione ha vissuto su un grandissimo equilibrio. Andiamo a scoprire i papabili favoriti per la sfera di cristallo.

La Russia vuol continuare a salire sul gradino più alto del podio, come successo in tre delle ultime quattro edizioni. Una coppia di valore altissimo quella formata da Roman Repilov e Semen Pavlichenko. Il classe 1996 ha dominato in lungo e in largo nella passata stagione: doppio oro ai Mondiali casalinghi in quel di Sochi e sfera di cristallo, è lui il nuovo cannibale della disciplina. Il compagno di squadra era riuscito ad imporsi nel 2019 ed ha un palmares di tutto rispetto, ricco di medaglie in tutte le manifestazioni.

In netto calo la Germania, che continuerà ad affidarsi nuovamente al veterano Felix Loch. Il pluricampione olimpico, che in questa disciplina ha lasciato le briciole agli avversari nell’ultimo decennio, sembra non essere più tornato ai suoi livelli. Resta un’incognita: ha però i colpi per una reazione d’orgoglio e tentare il colpaccio.

L’Italia punta tutto su Dominik Fischnaller. La passata stagione è stata quella del definitivo salto di qualità per l’altoatesino che ha iniziato a marcare risultati importanti con una costanza di rendimento eccellente. Alla fine sono mancati solamente 16 punti per agguantare la sfera di cristallo. L’obiettivo è quello di ripetersi, provando magari a salire di un gradino sul podio.

Foto: Lapresse