Slittino, Coppa del Mondo 2020-2021: la squadra azzurra torna ad Altenberg per l’ultima fase della preparazione

Prosegue la preparazione della squadra azzurra di slittino in vista dell’avvio della Coppa del Mondo 2020-2021. Dopo le sessioni disputate ad Altenberg, Koenigssee ed Igls, la nazionale fa nuovamente ritorno ad Altenberg (Germania), per una seconda fase di allenamenti, la penultima prima dell’esordio stagionale vero e proprio, che è previsto sempre sulla pista austriaca di Igls nel fine settimana del 27-29 novembre.

Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato otto atleti che saranno impegnati da oggi fino a giovedì 19 novembre: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder, Ludwig Rieder, Patrick Rastner, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter e Nina Zoeggeler. Saranno presenti anche i tecnici Oswald Haselrieder, Kurt Brugger, Christian Oberstolz e Guenther Taschler.

Foto: Lapresse