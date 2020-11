Slittino, confermate le previsioni, Sandra Robatscher è costretta a saltare tutta la stagione

Dopo i timori della scorsa settimana, purtroppo è arrivata l’ufficialità per Sandra Robatscher: l’atleta nativa di Bolzano, infatti, sarà costretta a saltare l’intera stagione di gare della Coppa del Mondo di slittino 2020-2021 che scatterà a Igls (Austria) nel corso del prossimo fine settimana. La venticinquenne altoatesina che fa parte del Centro Sportivo Esercito si è infortunata per la terza volta alla spalla sinistra nel corso di un allenamento sulla pista di Koenigssee e, dopo essere stata costretta all’operazione, ora dovrà osservare un periodo di riposo, che le impedirà di essere presente alle gare di Coppa del Mondo di Igls.

Sandra Robatscher, nipote del direttore tecnico Armin Zoeggeler, oltre ad una medaglia di bronzo nel singolo a Sigulda 2018, ha vinto la tappa di Altenberg 2019, ponendo fine ad un digiuno di successi per l’Italia nel singolo femminile che durava dal lontano 1996 con Gerda Weissensteiner. Oltre a quel successo ha nel carniere altri 5 podi in Coppa del Mondo e 3 medaglie ai Mondiali Juniores.

