Salto con gli sci, Italia forfait per Wisla? Ci sarebbe un caso di Covid-19 nello staff tecnico

Con ogni probabilità i saltatori italiani non parteciperanno alla prima tappa di Coppa del Mondo di Wisla. La compagine azzurra avrebbe dovuto presentarsi in forze nell’opening stagionale, previsto nel weekend sul trampolino polacco. Tuttavia, un caso di Covid-19 in seno allo staff tecnico ha bloccato il viaggio. Non c’è ancora ufficialità da parte della Fisi, ma la notizia viene riportata da diversi media altoatesini (a cominciare da sportnews.bz).

L’Italia avrebbe dovuto presentarsi a Wisla con quattro effettivi, ovvero Alex Insam, Giovanni Bresadola, Daniel Moroder e Francesco Cecon. Gli azzurri avrebbero quindi partecipato anche alla prova a squadre programmata nella giornata di sabato. Cionondimeno, proprio nell’imminenza della trasferta, un allenatore sarebbe risultato positivo al Coronavirus.

Loading...

Loading...

Sempre stando alle notizie riportate dai media altoatesini, tutta la squadra sarebbe stata sottoposta a tampone nessun atleta italiano sarebbe risultato positivo, ma la Fisi non avrebbe concesso il disco verde al team, che verosimilmente dovrà rinunciare all’appuntamento polacco. L’eventuale esordio in Coppa del Mondo dovrebbe quindi avvenire a partire dalla seconda tappa, in programma a Ruka, dove però l’Italia avrà a disposizione solamente 2 pettorali anziché 4.

Dunque si moltiplicano le rinunce per la tappa di Wisla. In precedenza anche la Finlandia e il Kazakistan avevano deciso di dare forfait per l’opening della stagione 2020-21. Al momento, nonostante svariati forfait, sono comunque previsti ben 64 atleti nella qualificazione che andrà in scena nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SALTO CON GLI SCI

paone_francesco[at]yahoo.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse