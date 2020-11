Pattinaggio artistico, Rostelecom Cup 2020: sfida con i fiocchi tra Trusova, Shcherbakova e Kostornaia nel singolo femminile

Una prima, gustosissima, resa dei conti sportiva. Questo rappresenterà la gara individuale femminile della Rostelecom Cup 2020, la terza tappa del circuito Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico in programma questo weekend presso l’imponente Mega Sport Arena di Mosca.

Per la prima volta in stagione e dopo la separazione causata dai rispettivi cambi di guida tecnica si sfideranno infatti Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova in una battaglia che si preannuncia davvero scoppiettante quanto incerta. Sì perché rispetto alla passata annata sportiva sono crollate alcune certezze: una tra tutte, il triplo axel di Alena Kostornaia, elemento eseguito in ogni occasione in maniera magistrale dall’atleta nonché salto che le ha garantito la vittoria in praticamente tutti gli appuntamenti, al momento sparito dai radar. A meno che la moscovita non lo rispolveri a sorpresa, sarà difficile immaginare le fughe in avanti che hanno contraddistinto le cavalcate precedenti già dallo short. Se tutto andrà come previsto quindi le tre atlete si piazzeranno a pochi punti di distanza nel primo segmento, cercando di fare la voce grossa nel libero.

Tuttavia c’è una pattinatrice che potrebbe tentare l’allungo, ovvero Alexandra Trusova che già ha tentato di eseguire proprio il triplo axel alle due tappe della Coppa di Russia di Mosca e Kazan, arrivando sempre in modo leggermente problematico e fallosa. Una corretta esecuzione del difficile elemento, impreziosita da una performance ricca di quadrupli nel segmento più lungo, potrebbe davvero garantire alla nativa di Riazan la testa della classifica, considerato un base value superiore alla concorrenti.

Ma guai a sottovalutare Anna Shcherbakova, pattinatrice di rara raffinatezza nonché unica del lotto ad aver sfoggiato una crescita costante sotto ogni aspetto, motivata ad aggiungere nuovamente al suo arsenale il quadruplo lutz, salto da quattro giri di rotazione che si aggiungerebbe al flip. L’allieva di Eteri Tutberidze, per riuscire a farsi spazio, dovrà però necessariamente risolvere i suoi problemi con la combinazione triplo lutz/triplo rittberger, sbagliata più di una volta in questi primi mesi.

Non starà infine certamente a guardare la veterana Elizaveta Tuktamysheva, che proprio poche ore fa ha pubblicato sui social un video in cui realizza un ottimo quadruplo toeloop, né avversarie in cerca di rivalsa come Sofia Samodurova. Fuori dai giochi invece Evgenia Medvedeva, ancora in fase di recupero dopo lo stop causato dall’infortunio alla schiena.

Foto: LaPresse