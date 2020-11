Skeleton, Mattia Gaspari: “Devo rimanere molto attento al tendine. Ho lavorato ad una nuova partenza”

Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio. A rappresentare lo skeleton ai microfoni della nostra redazione è stata la punta di diamante della nostra Nazionale, Mattia Gaspari.

Mattia racconta come sta affrontando questa particolare stagione, soprattutto dopo l’infortunio al tendine d’Achille nel 2018: “Questo è il mio anno post infortunio, quindi devo stare attento ad alcune cose, perché non posso ancora permettermi di fare quello che facevo prima. Devo rimanere molto attento al tendine, correre sul ghiaccio non è come correre sulla ghiaia, è una cosa molto traumatica a livello tendineo, devo fare molta attenzione, ma con lo staff stiamo lavorando molto bene. Sto cercando di non esagerare, ma mi sento bene”.

Non sono stati risparmiati commenti sulla difficoltà di doversi adattare a questo infortunio, variando la fase di spinta: “E’ come se un tennista dovesse usare un braccio diverso da quello che usa di solito. Quindi non è così scontato. Ci abbiamo lavorato molto durante queste due stagioni. Siamo riusciti a fare un ottimo lavoro a livello tecnico – continua – cosa che non ci saremmo mai aspettati, perchè avere il pistino di Cesana a disposizione per tre settimane era impensabile anni fa, quindi ottimo il lavoro della Federazione e del nostro direttore tecnico per questa possibilità”.

Inoltre, l’atleta azzurro, ci svela anche le insidie di una pista come quella di Sigulda, palcoscenico di due tappe di Coppa del Mondo 2020/2021, analizzandola curva dopo curva. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MATTIA GASPARI





Foto: Roberto d’Amico