F1, GP Turchia 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 13 novembre

Mancano poche ore alle prove libere del Gran Premio di Turchia 2020. quattordicesima tappa del Mondiale di F1. Lo spettacolo è assicurato in un circuito che dal 2011 manca nel calendario della massima formula. Ricordiamo che il tracciato turco non era inserito nei programmi originali del ‘Circus’, piani totalmente modificati in seguito all’emergenza sanitaria

Dopo il successo nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, Lewis Hamilton è il favorito numero uno per successo. In questo fine settimana il britannico avrà la prima occasione di conquistare matematicamente il settimo titolo piloti. L’alfiere della Mercedes si trova al momento con 85 punti di vantaggio sul finnico Valtteri Bottas (Mercedes), unico diretto rivale in classifica.

Il GP di Turchia 2020 verrò diffuso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGo e NowTv offriranno a tutti gli appassionati il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terreste e 121 di Sky) si limiterà alla trasmissione delle qualifiche e delle gara. OA Sport seguirà integralmente entrambi i turni.

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP TURCHIA F1 2020

Programmazione Sky Sport F1 (canale 207)

Venerdì 15 novembre

Ore 9.00-10.30 Prove libere 1

Ore 13.00-14.30 Prove libere 2

DOVE SEGUIRE LE PROVE LIBERE DEL GP TURCHIA F1 2020

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 208)

Diretta streaming su NowTV e SkyGo

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

