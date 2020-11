Short track: la nazionale azzurra torna ad allenarsi a Bormio

La nazionale italiana di short track ritorna ad allenarsi in Valtellina. Dopo i casi di positività al Covid-19 che hanno colpito la squadra un mese, gli azzurri possono riprendere la preparazione presso il centro tecnico federale di Bormio. Saranno settimane di lavoro intenso per arrivare al meglio agli Europei 2021 di Gdansk (Polonia), in programma dal 22 al 24 gennaio e che rappresentano il primo grande appuntamento della stagione.

Finora sono solo quattro gli atleti a disposizione degli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu: Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Il resto del gruppo azzurro è al momento alle prese con gli accertamenti medici necessari per riprendere l’attività agonistica e solo dopo aver superato i test potranno rientrare in squadra.

Loading...

Loading...

Queste le parole di Pandov: “Sarà come ripartire da zero. Prima lavoro aerobico e in palestra, poi torneremo con più costanza sul ghiaccio. Dobbiamo evitare infortuni. Nell’attesa che tutti riottengano l’idoneità, speriamo al massimo in una decina di giorni, ora ripartiamo con chi già può lavorare per tornare a puntare gli appuntamenti importanti in calendario, in particolare gli Europei di fine gennaio. Ricominceremo con meno ghiaccio e più lavori di base, aerobico con bici o corsa ed anaerobico in palestra, così da assicurarci che lo stato di forma sia sufficiente per elevare poi l’intensità e spostarci in pista”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

andrea.ziglio@oasport.it

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SHORT TRACK

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse