Serie A, Verona-Benevento 3-1: la doppietta di Barak e il gol di Lazovic stendono i ragazzi di Inzaghi

Si è chiuso con la vittoria del Verona per 3-1 contro il Benevento il posticipo della sesta giornata di Serie A. A dispetto di quel che dice il risultato è stato un match molto equilibrato e ricco di colpi di scena. I ragazzi di Filippo Inzaghi partono meglio mentre i padroni di casa si limitano a difendere e ripartire. Proprio in una di queste ripartenze, al 17′, Zaccagni sfonda sulla sinistra e serve in mezzo una fantastica palla che Barak deve solo spingere in rete.

La reazione del Benevento è veemente. Insigne al 27′ viene imbeccato splendidamente da Caprari ma a tu per tu con Silvestri sbaglia. I campani vanno vicino al gol del pareggio anche al 42′ quando Ionita, servito perfettamente da Letizia, colpisce di testa da ottima posizione ma il portiere del Verona risponde presente.

Loading...

Loading...

I ragazzi di Inzaghi tornano in campo indemoniati e al 50′, su un assist magico di Caprari, Lapadula colpisce di prima intenzione di destro e infila Silvestri sul primo palo. La reazione dei padroni di casa arriva al 59′ quando Kalinic dal cuore dell’area sbaglia una deviazione di sinistro abbastanza facile, sull’ennesima sgroppata di Zaccagni. Al 63′ Barak entra in area e viene servito dalla sinistra, il ceco trova un colpo di esterno che si spegne all’incrocio dei pali.

Al 71′ l’episodio che decide di fatto il match. Caprari entra in area al momento del tiro viene toccato da un difensore e finisce a terra, per l’arbitro non è rigore. L’attaccante prosegue le sue proteste anche a palla lontana e viene espulso da Sacchi. Al 77′ Di Marco avanza sulla sinistra e mette in mezzo un ottimo cross sul quale si avventa di testa Lazovic che batte Montipò. Il finale è molto intenso ma senza sussulti. Con questo successo i clivensi salgono a 11 punti mentre il Benevento resta a 6.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse