Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2020: la conclusione del Triple potrebbe già far sorridere la Norvegia

Lo sci di fondo oggi, domenica 29 novembre, vedrà chiudersi la prima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno raddoppiati per le odierne gare pursuit in tecnica libera, che sanciranno i vincitori del Triple.

10 KM FEMMINILE

Alle 11.50 italiane scatterà l’inseguimento femminile con una sola grande favorita, la norvegese Therese Johaug, che partirà in solitaria e probabilmente verrà rivista dalle avversarie al traguardo. Non partiranno troppo lontane la svedese Frida Karlsson e la russa Natalia Nepryaeva, attardate di 16″, le quali sembrano però dover lottare per gli altri gradini del podio.

Loading...

Loading...

Cederà quasi sicuramente il pettorale giallo la svedese Linn Svahn, mentre in casa Italia si lotterà per entrare in zona punti: Lucia Scardoni scatterà 28ma a 1’37”, mentre Anna Comarella proverà a rimontare dalla 38ma posizione a 2’04”. Partirà infine con l’onda a 2’45” Greta Laurent, 61ma in classifica a 3’43”.

15 KM MASCHILE

Un’ora dopo, alle 12.50 italiane, invece, ecco che sarà la volta della prova maschile: anche in questo caso a partire in testa sarà un norvegese, Johannes Hoesflot Klaebo, che ieri si è ripreso il pettorale giallo, anche se nel finale ha impressionato il russo Alexander Bolshunov, che scatterà secondo a 26″.

Francesco De Fabiani scatterà 15° a 1’31”, mentre Federico Pellegrino partirà 21° a 1’53”: questi due azzurri possono anche provare a recuperare qualche posizione, mentre partiranno con l’onda a 2’40” gli altri due italiani in gara. Maicol Rastelli in graduatoria è 42° proprio a 2’40”, mentre è 47° Giandomenico Salvadori, a 2’46”.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse