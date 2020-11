Sci alpino, Petra Vlhova concede il bis a Levi. Shiffrin fuori dal podio, ottava Irene Curtoni

Petra Vlhova concede il bis a Levi, trionfando anche nel secondo slalom sulla pista finlandese. Si tratta della sedicesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per la slovacca, che certifica il suo pettorale rosso di leader della generale e si conferma la più forte in questo momento tra i rapid gates. Dopo aver chiuso in testa la prima manche, Vlhova ha mantenuto il comando nella seconda, facendo la differenza sempre sul muro.

La slovacca condivideva il primato a metà gara con la svizzera Michelle Gisin, che alla fine ha chiuso al secondo posto a 31 centesimi dalla slovacca. Si tratta del miglior risultato in carriera in slalom in Coppa del Mondo per l’elvetica, che mette anche il suo nome tra le pretendenti alla sfera di cristallo, visto che è una delle migliori polivalenti del Circo Bianco.

Vlhova ha concesso il bis ed anche Katharina Liensberger ha replicato il podio di ieri. L’austriaca ha chiuso al terzo posto a 50 centesimi dalla vetta, dopo una splendida seconda manche (miglior tempo), che le ha permesso di recuperare tre posizioni. Quarto posto per la svizzera Wendy Holdener (+0.79), che non saputo confermare il podio della prima manche. Chiude solamente in quinta posizione Mikaela Shiffrin, distanziata di 90 centesimi da Vlhova dopo una seconda parte di gara molto deludente per l’americana, che fatto davvero troppa fatica sul ripido e poi non ha saputo scatenarsi come suo solito nel piano.

Sesta e settima le austriache Franziska Gritsch (+0.94) e Katharina Truppe (+1.00), che precedono un’ottima Irene Curtoni, che ha chiuso ottava a pari merito con la canadese Laurence St-Germain a 1.22. Una bella gara dell’azzurra, che ritorna in Top-10 dopo quasi un anno dall’ultima volta (1 dicembre 2019 a Killington), confermando di essere in un ottimo stato di forma.

Ventiquattresima Federica Brignone, che ha commesso qualche errore di troppo fin dalle prime porte della seconda manche. Il distacco è di 3.05 e l’unica consolazione è qualche punticino conquistato per la classifica generale. Ha purtroppo inforcato Marta Bassino, vanificando una prima manche chiusa non lontana dalla Top-15.

Foto: LaPresse