Sci alpino, nove azzurre in preparazione in Val Senales, gli uomini della velocità a Cervinia

Proseguono gli allenamenti della squadra italiana di sci alpino per arrivare pronti alle tappe di Coppa del Mondo, ricordando l’esordio trionfale in chiave femminile nel gigante di Sölden (Austria). In Val Senales saranno nove le azzurre a ritrovarsi da quest’oggi fino al 6 novembre. Vi saranno le big Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, a cui si aggregheranno anche Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Irene Curtoni, Lara Della Mea e Marta Rossetti.

Per quanto concerne la compagine maschile, i “cultori” della velocità si ritroveranno a Cervinia, per un raduno che prenderà il via quest’oggi e durerà fino al 12 novembre. Presenti Christof Innerhofer, Dominik Paris, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi e Alexander Prast. Fari puntati soprattutto su Paris che, reduce da un infortunio serio nella stagione passata, spera di ritrovare sulle nevi le giuste sensazioni.

Foto: LaPresse