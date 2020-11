Sci alpino: niente superG a St. Moritz per Mikaela Shiffrin. L’obiettivo è ritrovare la forma migliore nelle discipline tecniche

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale. Mikaela Shiffrin si sta allenando per ritrovare la forma migliore, che è lontana dal top degli anni passati soprattutto in velocità, e al momento il lavoro sembra concentrato più su gigante e slalom. Motivo per cui la fuoriclasse americana, 66 vittorie e 97 podi in Coppa del Mondo, reduce da un 2° e 5° posto negli slalom di Levi e dall’assenza a Lech in parallelo, ha deciso di saltare il prossimo weekend di gare veloci a St. Moritz (dove sabato 5 e domenica 6 dicembre si correranno due superG), per concentrarsi sulla messa a punto dei particolari da gare e sul training tra le porte strette e larghe.

L’idea attuale non è quella di provare a vincere la Coppa del Mondo, non ci sono tali possibilità al momento, ma di tornare quanto prima al top almeno delle discipline tecniche, per poi reinserire gradualmente anche discesa e superG.

Loading...

Loading...

Porte aperte al trionfo assoluto di Vlhova? Ne capiremo di più sicuramente dopo le gare in Engadina.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

Twitter: @gianmilan76

Mail: gianmario.bonzi@gmail.com

Foto: Origo Valerio

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter