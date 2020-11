Sci alpino: niente slalom di Levi per le svedesi. Squadra in quarantena

La Coppa del Mondo di sci alpino ricomincia domani con il primo dei due slalom femminili che si terranno a Levi. Al cancelletto di partenza della gara finlandese non si potranno, però, presentarsi le atlete della Svezia, che sono state poste in quarantena dopo la positività al Covid-19 del capo allenatore della squadra svedese, l’austriaco Christian Thoma.

Il tecnico austriaco è risultato positivo ad un test effettuato nella giornata di giovedì e le autorità finlandesi hanno subito deciso di mettere in quarantena tutte le atlete e lo staff tecnico. Quello di Thoma è l’unico caso di positività tra tutte le squadre presenti a Levi.

Loading...

Loading...

I due slalom perdono sicuramente una protagonista come Anna Swenn Larsson. La nativa di Rättvik puntava al podio in entrambe le gare e guidava un gruppo sicuramente ambizioso e con altre atlete come Emelie Wikstroem, Estelle Alphand e Sara Hector, che puntavano ad un bel piazzamento. Da segnalare c’era anche il ritorno in gara di Charlotta Saefvenberg.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse