Sci alpino: Mikaela Shiffrin verso il ritorno in gara a Levi

Secondo i media americani ci sono ampie possibilità che Mikaela Shiffrin torni in gara in Coppa del Mondo, dopo oltre 10 mesi, a Levi, in Finlandia, per il weekend del 21-22 novembre, dove sono previsti due slalom speciali. In Lapponia la campionessa americana ha già conquistato 4 trionfi, l’ultimo giusto un anno fa.

Sul fatto che Mikaela possa tornare ad altissimi livelli dal punto di vista tecnico, nonostante abbia perso diversi mesi di allenamenti estivi, non sussistono dubbi. Resta da capire se e quanto sia motivata a riprendere il suo cammino nel circuito maggiore, come prima. E questo attualmente nessuno può saperlo, dipende tutto da lei.

Le dichiarazioni rilasciate alla stampa USA nelle ultime settimane sono contraddittorie, perché da una parte Shiffrin fa capire che la parola ritiro non sia presente nel suo vocabolario in quanto comunque contraria alla volontà di suo papà, oggi purtroppo in cielo dopo la tragica scomparsa avvenuta lo scorso 2 febbraio, in Colorado; dall’altra la stessa bi-campionessa olimpica ribadisce che è sempre e comunque difficile per lei pensare allo sci come prima e che a volte fa addirittura fatica ad alzarsi dal letto.

La speranza, per tutti, è che Shiffrin torni ai suoi livelli perché la sua presenza ha alzato l’asticella delle sue avversarie, diventate sempre più forti e competitive proprio per la voglia di battere la migliore di tutte.

Foto: LaPresse