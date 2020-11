Sci alpino, Mikaela Shiffrin torna ad allenarsi tra i pali stretti e punta il mirino verso Levi

“Un piccolo passo, ma pur sempre un passo”. Queste sono le parole con le quali Mikaela Shiffrin posta una sua foto su Instagram, nella quale si vede la fuoriclasse statunitense allenarsi tra i pali stretti. Per l’appunto un semplice allenamento, ma per quello che è successo negli ultimi mesi alla tre volte vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino, quel sopra citato “passo” potrebbe essere meno “piccolo” di quello che possa sembrare. Quella immagine con un sole meraviglioso a fare da contrasto con il bianco della neve, infatti, potrebbe rappresentare una sorta di “svolta” per la nativa del Colorado. Dopo mesi complicati seguenti la morte del padre, la chiusura anzitempo della scorsa annata, e il forfeit di Soelden, Mikaela Shiffrin vuole ribadire a tutti che lei c’è, sempre, ed è pronta per tornare a fare sul serio.

Secondo il suo programma già stabilito, la fuoriclasse americana dovrebbe saltare anche il parallelo di Lech (Austria) in programma a metà mese, per cui si sta concentrando sull’allenamento nello slalom (la “sua” gara) in vista dell’esordio di Levi in Finlandia. Passo dopo passo, come l’hashtag usato in calce alla sua foto che recita #stepbystep. Un percorso intenso che dovrà riportare la venticinquenne nativa di Vail di nuovo al suo posto. Sulle piste da sci. A vincere una gara dopo l’altra, ed a fare vedere il suo incredibile talento. Mikaela Shiffrin sta tornando. Il Circo Bianco e tutti gli appassionati non potrebbero esserne più felice.

Loading...

Loading...

IL POST DI MIKAELA SHIFFRIN

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse