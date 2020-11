Sci alpino, Mattia Casse si è infortunato: frattura all’astragalo, situazione da valutare dopo la tac

Mattia Casse si è infortunato durante un allenamento sulla pista di Cervinia. Lo sciatore si è procurato la frattura dell’astragalo del piede sinistro, nel pomeriggio si sottoporrà a una tac presso la clinica La Madonnina e al termine la Commissione Medica della FISI deciderà se l’atleta dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico oppure se si potrà proseguire con una terapia riabilitativa.

Il 30enne, piemontese di nascita ma bergamasco di adozione, è un punto di riferimento della Nazionale Italiana per quanto riguarda le discipline veloci. Nell’ultima stagione di Coppa del Mondo si era distinto con tre quinti posti nei SuperG di Lake Louise, di Kitzbuehel e di Saalbach-Hinterglemm. Il suo miglior risultato nel massimo circuito itinerante è il quarto posto ottenuto nel SuperG di Beaver Creek nel dicembre 2015.

Nell’allenamento di Cervinia si è infortunato anche Alexander Prast, il quale si è procurato un trauma distorsivo contusivo alla mano destra e al primo dito della stessa mano, guaribile in qualche giorno. Matteo Franzoso, inserito nel gruppo di Coppa Europa, ha invece subito la distorsione del ginocchio con sospetta lesione legamentosa, la cui gravità verra approfondita nelle prossime ore.

Foto: Lapresse