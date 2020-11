Sci Alpino, Mattia Casse operato per la frattura dell’astragalo della caviglia sinistra. Rientro previsto per gennaio

Mentre la Coppa del Mondo di sci alpino entra nel vivo, il nostro Mattia Casse è stato costretto a fermarsi a causa di una frattura all’astragalo della caviglia sinistra, patita durante un allenamento di gigante a Cervinia. Il velocista azzurro è stato operato con successo a Genova, nella struttura di Villa Montallegro da Matteo Guelfi. Incerti i tempi di recupero, di certo il 30enne nativo di Moncalieri non tornerà in pista prima del mese di gennaio.

Casse vanta come miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo il 4° posto di Bever Creek del dicembre 2015 anche se la sua stagione migliore è stato senza ombra di dubbio quella passata. L’alfiere delle Fiamme Oro, infatti, ha ottenuto tre quinti posti sempre in SuperG a Saalbach, Kitzbuhel e Lake Louise che gli hanno consentito di conquistare la sesta piazza nella classifica di specialità vinta dallo svizzero Mauro Caviezel.

Questa sarebbe dovuta essere la stagione della consacrazione e della maturità per Casse che, purtroppo, dovrà attendere ancora qualche mese prima di poter tornare sulle piste da sci. Di seguito vi proponiamo il video dell’infortunio postato sui social dallo stesso velocista azzurro.

