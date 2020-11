Sci alpino, Martina Peterlini fermata da problemi alla schiena. L’azzurra non scia da inizio ottobre: “Ma ora sto meglio”

Martina Peterlini e un difficile avvicinamento alle prime gare di stagione in slalom (e parallelo). La brava slalomista trentina, vincitrice di due slalom in Coppa Europa nella scorsa annata, capace di ottenere i primi punti nel circuito maggiore e il posto fisso per l’attuale Coppa del Mondo, è in ritardo con la preparazione sugli sci a causa di un problema alla schiena che ci spiega lei stessa:

“Ho avuto un’infiammazione alla schiena per una protusione discale, semplicemente – le sue parole -. Adesso la sto curando, sto disinfiammando la zona cercando di fare tutto il possibile, però ovviamente è da inizio ottobre che non riesco a sciare. Ci proverò venerdì prossimo. Resto comunque positiva perché ora sto molto meglio”.

Loading...

Loading...

Mancano ancora quasi due settimane agli slalom di Levi e quindi rimane un po’ di tempo a Martina per recuperare. Le gare finlandesi andranno in scena il 20-21 novembre 2020, sempre Covid-19 permettendo. Ovviamente.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

gianmario.bonzi@gmail.com

Twitter: @gianmilan76

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse