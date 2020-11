Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: rimonte rotonde per Gherdeina e Fassa, piegate Asiago e Cortina

Sabato in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Nella serata odierna, infatti, si sono disputate due partite valide per la fase ‘Return-2-Play’: da segnalare le rotonde rimonte di Gherdeina e Fassa, che hanno sconfitto rispettivamente Asiago e Cortina e si sono così aggiudicate i tre punti in palio. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

ASIAGO-GHERDEINA 1-5 (andata 3-2)

Sorpresa all’Odegar, dove la Misgross Supermercati Asiago viene surclassata dal Gherdeina e perde l’occasione di compiere un bel balzo in classifica. Risultato importante per le Furie che, al terzo tentativo in nove giorni, riescono ad avere la meglio dei giallorossi e li raggiungono in graduatoria a quota 6 punti. A sbloccare il risultato è la rete di Sullmann Pilser al 15′, bissata nel secondo periodo dalle realizzazioni di Solva (25′) e Wilkins (33′). In apertura del terzo conclusivo i padroni di casa accorciano le distanze grazie a McParland (44′), ma gli ospiti sono in serata di grazia e completano l’opera con i centri di Gluck (49′) e McGowan (59′).

FASSA-CORTINA 5-1 (andata 3-4)

I Falcons asfaltano a domicilio Cortina, ribaltano il 3-4 dell’andata e conquistano i primi tre punti del campionato. Avvio shock per i biancazzurri (alla seconda partita stagionale), che subiscono tre reti nei primi 5 minuti di gioco: Mizzi apre le marcature al 2′, Caletti raddoppia dopo appena 15” e Biondi firma il tris al 5′. Barnabo al 7′ sveglia gli ampezzani ma, dopo più di mezz’ora senza sussulti, i padroni di casa chiudono la pratica con le realizzazioni di Pace (45′) e Iori (59′).

Foto: Carola Semino