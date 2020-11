Pattinaggio artistico: Alena Kostornaia si impone (con fatica) nello short alla quarta tappa della Coppa Di Russia 2020. Seconda Trusova

Più ombre che luci nell’esordio stagionale di Alena Kostornaia. La campionessa europea in carica di pattinaggio artistico si è posizionata al primo posto dopo lo short alla quarta tappa della Coppa Di Russia 2020, competizione locale valida come evento di qualificazione per i Campionati Nazionali in fase di svolgimento presso il palazzo del ghiaccio di Kazan, mostrando però una condizione non particolarmente incoraggiante.

La pattinatrice moscovita, transitata a fine luglio alla scuola di Evgenii Plushenko, ha presentato per la prima volta in gara il nuovo programma corto, interpretato sulle celeberrime note de “No time to die” di Billie Eilish, inaugurando la performance con un doppio axel (non triplo come capitato in praticamente tutte le rassegne della scorsa stagione) di ottima fattura e con un bel triplo lutz. Arrivando in modo falloso dal triplo toeloop combinato con il triplo flip e non brillando particolarmente nelle trottole, realizzate più lente e con fatica rispetto al solito, ma imponendosi con margine sul secondo punteggio la fuoriclasse ha ottenuto comunque 78.15 punti (42.11, 36.04), confezionando in linea generale una prestazione piuttosto contratta e decisamente meno fluida rispetto al passato.

Staccata di poco meno di un punto si è posizionata al secondo posto la compagna di allenamenti Alexandra Trusova, autrice di una prova certamente più scorrevole viziata da un vistoso step out nel primo elemento di salto, il triplo axel: ruotando senza patemi sia il triplo flip (ammonito con la chiamata di filo non chiaro) che la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e ricevendo la valutazione di 77.42 (43.10, 34.32) la nativa di Riazan tenterà l’attacco nel programma libero, dove sarà libera di inserire il suo piatto forte, i salti quadrupli, puntando al suo secondo successo nella serie.

Ma attenzione. A interpretare il ruolo di guastafeste potrebbe esserci la giovanissima Maya Khromykh, oggi terza con 76.89 (42.89, 34.00). L’allieva di Eteri Tutberidze, artefice di un programma senza sbavature impreziosito dal doppio axel, dal triplo lutz e dal triplo flip agganciato con il triplo toeloop oltre che da trottole di grande qualità e flessibilità, nel segmento più lungo cercherà di mettere il bastone tra le ruote alle dirette avversarie tentando, tra i vari salti, il quadruplo salchow.

Delude le aspettative infine Sofia Samodurova, rimasta attardata per via di una defaiilance nella combinazione triplo flip/triplo toeloop (chiamato sottoruotato) e nel triplo lutz, redarguito con la chiamata sul quarto, imprecisioni che hanno inchiodato il suo punteggio a 67.16 (34.40, 32.76).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Valerio Origo