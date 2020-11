Sci alpino, Manfred Moelgg: “Sono i miei ultimi anni. Devo meritarmi la convocazione per i Mondiali di Cortina”

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino è ripartita domenica 18 ottobre con lo slalom gigante di Soelden, in Austria: tra i quattro azzurri andati a punti, va sottolineato il 21° posto di Manfred Moelgg, al rientro dal lungo infortunio della scorsa stagione.

A 38 anni e ad oltre nove mesi da quello sfortunatissimo 11 gennaio, quando in quel di Adelboden si procurò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, Manfred Moelgg è tornato in gara, centrando la qualificazione alla seconda manche. L’azzurro ha parlato ad OA Sport del suo rientro in gara.

Come stai dopo il brutto infortunio della scorsa stagione? Come procedono i tuoi allenamenti?

“Sto molto bene ed ho fatto una gran preparazione e riabilitazione. A luglio ho iniziato nuovamente a sciare e poi tutto è proseguito al meglio“.

Come hai affrontato la tua preparazione quest’estate?

“Ho provato a riprendermi per essere il più in forma possibile e con molta motivazione ho dato il massimo, come sempre, pur non sapendo come sarebbe poi stata la sensazione sugli sci“.

Sei soddisfatto della performance ottenuta a Sölden? Come giudichi la tua ripartenza nel ‘Circo Bianco’?

“Sono molto contento di com’è andata. È stato un test molto importante. Una pista molto difficile, dopo l’infortunio penso sia stato un ‘comeback’ importante“.

Hai compiuto 38 anni a giugno, ma nonostante questo sei sempre competitivo. Per quanto tempo ancora vedremo Manfred Moelgg in azione?

“Al momento mi diverto ancora molto e sento di essere ancora competitivo. Però si deve essere realistici e sono cosciente che saranno gli ultimi anni. Il livello è molto alto ed è difficile tenermi alla pari con i giovani, ma finché mi sento competitivo e a posto fisicamente, continuerò“.

Obiettivi ed ambizioni per le prossime gare in Coppa del Mondo?

“L’obiettivo principale è lo slalom speciale, ma farò anche qualche slalom gigante, poi si vedrà se dei ‘giganti’ prenderò parte a tutti. Cortina sarà un gran obiettivo, ma per essere pronto per questa competizione dovrò prima dimostrarlo in pista“.

a cura di Edoardo Diamantini

Foto: FISI/Pentaphoto