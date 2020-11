Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Cortina passa su Fassa, Asiago espugna il campo di Gherdeina

Prosegue il cammino della Alps League 2020-2021, torneo europeo di hockey su ghiaccio. Continuano le enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ma la competizione cerca di non fermarsi, per quanto sia possibile. Due i match disputati stasera, entrambi derby italiani. Nella partita delle 19:30 Cortina si è imposta tra le mura amiche in rimonta su Fassa con il punteggio di 4-3, mentre alle 20:30 c’è stato il successo esterno di Asiago che ha battuto Gherdeina 2-3.

CORTINA-FASSA 4-3

I padroni di casa sbloccano la partita al minuto 02:57 con il canadese Remy Giftopoulos, su assist degli azzurri Andrea Moser e Michael Zanatta. Il pareggio ospite arriva nel corso del 17′ e porta la firma di Davide Schiavone, imbeccato da Joseph Mizzi e Daniel Tedesco. Passa appena un minuto e gli Hafro rimettono la testa avanti grazie alla rete di Emanuele Larcher che manda le squadre al primo intervallo sul risultato di 2-1. Al 3′ del secondo periodo ci pensa il classe 2000 Andrea Ploner a ristabilire l’equilibrio, mentre è Massimo Zanet, con la collaborazione di Tedesco e di Martin Castlunger, a portare in vantaggio i Falcons al minuto 26:32. Nella seconda metà dell’ultimo terzo gli ampezzani danno il colpo di reni alla partita: al 51′ Luca Zanatta sigla il gol del pari e a 3’29” dalla fine Mike Cazzola trova la zampata che regala il successo ai biancazzurri.

Loading...

Loading...

GHERDEINA-ASIAGO 2-3

Gli ospiti partono meglio e dopo dieci minuti si ritrovano avanti di due lunghezze in virtù delle reti prima del giovane slovacco Marek Vankus e poi del solito Alex Frei in situazione di powerplay. La reazione dei gardenesi arriva al 16′ con il canadese Brad McGowan che sfrutta una superiorità numerica imbeccato dallo statunitense Matt Wilkins e dall’italiano Michael Sullmann. Le Furie agguantano il pareggio al minuto 15:29 del secondo periodo con nuovamente Wilkins a lanciare McGowan (doppietta personale per lui). I padroni di casa spingono sull’acceleratore e si catapultano a caccia della vittoria, ma a 27 secondi dal termine arriva la doccia fredda: Enrico Miglioranzi a porta vuota consegna il successo alla Migross con il risultato finale di 2-3.

Per vedere tutti i risultati dell’Alps Hockey League 2020-2021 clicca QUI.

Per vedere la classifica generale dell’Alps Hockey League 2020-2021 clicca QUI.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI HOCKEY SU GHIACCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino