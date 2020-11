Sci alpino, le velociste si preparano a Solda, i gigantisti invece sono di scena a Livigno

Dopo i paralleli di Lech della scorsa settimana, la Nazionale italiana di sci alpino si rimbocca le maniche in vista dei prossimi appuntamenti. Per quel che riguarda il comparto femminile, il mirino è puntato verso Sankt Moritz (Svizzera) dove sabato 5 e domenica 6 novembre saranno in programma i primi due supergiganti della stagione. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato undici atlete per il raduno della squadra femminile Éite e polivalenti.

Le nostre rappresentanti saranno in azione a Solda in provincia di Bolzano da oggi, lunedì 30 novembre, fino a giovedì 3 dicembre per rifinire la preparazione per le due prime prove veloci della Coppa del Mondo 2020-2021. Vedremo impegnate Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter e Laura Pirovano, a cui si aggiungono Roberta Melesi e Ilaria Ghisalberti. Presenti l’allenatore responsabile Giovanni Feltrin e i tecnici Paolo Deflorian, Michael Mair e Paolo Stefanini.

Gli uomini, invece, affilano le armi in vista dei due giganti di Santa Caterina Valfurva (quelli che si sarebbero dovuti disputare in Val d’Isere). Il gruppo di gigante comprendente Giovanni Borsotti, Daniele Sorio, Roberto Nani, Hannes Zingerle, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti si sposta invece a Livigno (Sondrio) per preparare al meglio il doppio appuntamento del prossimo weekend. Saranno presenti il direttore tecnico Roberto Lorenzi e gli allenatori Walter Girardi e Giancarlo Bergamelli.

Foto: Lapresse