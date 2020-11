Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di slalom 2020-2021. Un duello tra Shiffrin e Vlhova

Dopo il classico opening di Soelden, riparte la Coppa del Mondo di sci alpino e lo fa da Levi, dove sono in programma nel weekend due slalom femminili. Saranno, dunque, protagoniste le specialiste dei rapid gates e soprattutto dalle nevi finlandesi comincerà un duello che terminerà solo al termine della stagione. Una sfida a due tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che sono assolutamente le principali favorite per la conquista della coppa di slalom, oltre che ovviamente per quella generale.

Un titolo tra i pali stretti che è finito lo scorso anno nelle mani di Petra Vlhova, complice anche l’assenza sul circuito dell’americana dopo la drammatica morte del padre. La slovacca ha iniziato la stagione affermando di voler conquistare la Coppa del Mondo generale, ma per farlo avrà bisogno di un rendimento molto elevato proprio in slalom, specialità nella quale Vlhova ha ottenuto il maggior numero di vittorie in carriera.

Vlhova dovrà dimostrare di saper reggere la pressione nella lotta con Shiffrin, che farà il suo ritorno proprio a Levi. E’ innegabile che l’americana è la donna da battere sulle nevi finlandesi, anche se resta l’incognita sul suo stato fisico ed emotivo dopo così tanti mesi di lontananza dalle gare. Il problema alla schiena, che l’ha portata a saltare Soelden sembra ampiamente risolto e Shiffrin vuole subito ribadire il suo ruolo di regina del Circo Bianco.

Davvero molto complicato pensare ad altre slalomiste che possano insidiare Shiffrin e Vlhova. Ci proverà certamente Wendy Holdener, molto regolare nei piazzamenti, ma ancora alla ricerca di quella fatidica prima vittoria. L’austriaca Katharina Liensberger o la svedese Anna Swenn-Larsson potrebbero recitare il ruolo di outsider, ma serviranno molti regali da parte delle due favorite.

Foto: LaPresse